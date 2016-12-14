مباشر.. فعاليات اليوم الثاني لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب

تستمر فعاليات الدورة الثانية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، في يومها الثاني والأخير تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من كبار المؤثرين العرب، وذلك في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، وبحضور نخبة من خبراء ورواد التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم.

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