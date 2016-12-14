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بالصور.. علاء الكحكى بمؤتمر مصر تستطيع: نؤمن أن الشعب قادر على تحقيق المستحيل

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بالصور.. علاء الكحكى بمؤتمر مصر تستطيع: نؤمن أن الشعب قادر على تحقيق المستحيل بالصور.. علاء الكحكى بمؤتمر مصر تستطيع: نؤمن أن الشعب قادر على تحقيق المستحيل

>الغردقة: أحمد مصطفى – وائل ربيعى – محمود راغب – عماد عرفة

أكد رجل الأعمال علاء الكحكى، مالك تليفزيون النهار، أن البناء أكبر عدو للإرهاب، موجهًا التحية لشهداء ، قائلا: "لو كانوا بيننا الآن لشعروا بالسعادة والفخر لاحتضان مصر لعقولها المهاجرة".

 

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر علماء مصر بالخارج "مصر تستطيع": "أوجه الشكر الأكبر للرئيس عبد الفتاح لرعايته مؤتمر مصر تستطيع، ونقدر إيمانه بالعلم والعلماء منذ تكوين المجلس الاستشارى، ورؤيته لدور العلماء فى بناء الدولة".

 

وتابع "الكحكى": "نعرف أننا على الطريق الصحيح مهما كانت العقبات، ونؤمن أن شعب مصر يستطيع أن يحقق المستحيل، فمصر ستحيا بسواعد أبنائها فى كل مكان وعلماءها فى الداخل والخارج".

 

وأكد أن المؤتمر كان حلمًا لهم فى شبكة تلفيزيون النهار منذ أن بدأ برنامج "مصر تستطيع"، الذى وصل للعشرات من العقول المهاجرة خارج مصر وحاول ربطها بمصر، وتنفيذ محاضرات لهم فى جامعات مصر وتقديمهم كنموذج لشباب مصر الواعد.

 

وأشار مالك شبكة تليفزيون النهار، إلى أن برنامج مصر تستطيع عبر تليفزيون النهار استطاع تقديم نمط حياة العلماء ونقل الثقافة العلمية والنماذج الناجحة للشخصية المصرية بعد محاولة الإساءة لهذه الشخصية.

 

واستطرد قائلا: "أجرينا أكثر من 300 عملية جراحية لغير القادرين مع مؤسسة اسمعونا، ولم ننتظر تمويل من أى جهة والبرنامج كان مجرد رسالة لدورنا المجتمعى".

 

وواصل حديثه قائلاً: "(مصر تستطيع) ليس مجرد برنامج على التلفزيون، فهو مستمر لتعريف المصريين بكل عناصر النجاح ليكون منهج حياة من خلال تسليط الضوء على علماء مصر فى الخارج والداخل خلال المرحلة المقبلة".

 

وتابع مالك شبكة تلفزيون النهار قائلأ: "القائمون على البرنامج تعبوا بقالهم 3 سنين، ولولا وزيرة الهجرة ما كنا نحتفل بانطلاق هذا المؤتمر الآن".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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