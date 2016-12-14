بدء صلاة الجنازة على الفنانة زبيدة ثروت بمسجد السيدة نفيسة

بدأت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة زبيدة ثروت بمسجد السيدة نفيسة، حيث رحلت الفنانة الكبيرة عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء بعد نقلها إلى مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز76 عاماً.

وشهدت الجنازة غياب نجوم الوسط الفنى عن وداع جميلة السينما المصرية، فيما حضر فقط كل من الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنانة دلال عبد العزيز والفنانة نهال عنبر، والإعلامى عمرو الليثى، إضافة إلى أفراد عائلتها وعلى رأسهم بناتها الأربعة، كما تواجد أيضا الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس.