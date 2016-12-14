انتظام الدراسة بالإسكندرية بالرغم من موجة الطقس السيئ

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مدارس الإسكندرية انتظام لليوم الدراسى، بالرغم من موجة الطقس السيئ التى تضرب المحافظة، حيث شهدت هطول لمياه الأمطار مع زيادة شديدة فى سرعة الرياح وانخفاض فى درجات الحرارة.

وأجرى اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس حى غرب ومع بداية اليوم الدراسى، جولة ميدانية على المدارس بنطاق الحى بصحبة شريف فتحى مدير عام ادارة غرب التعليمية، وتم الاطمئنان على انتظام اليوم الدراسى بالمدارس ونسبة حضور الطلاب والطالبات بالمدارس وانتظام العملية التعليمية بمدارس غرب.

وأكد اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس الحى، أنه سيقوم بتسليم المدارس 2 مكنسة لإزاحة تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار فى حالة وجودها، لكل مدرسة بنطاق الحى بالتعاون مع نهضة مصر.