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إعدام 749 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا

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إعدام 749 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا إعدام 749 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، ضبط وإعدام 749 كيلو من حلوى المولد النبوى منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية للوقوف على مدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية لدى المحلات والباعة الجائلين .

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة مرت بـ 205 منشأة وحررت 70 محضراً لمنشأة مخالفة منها، وتم سحب 413 عينة من المنتجات المعروضة وتحليلها لمعرفة مدى مطابقة العينات للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وأضافت وكيل الوزارة أن المديرية مستمرة في تنظيم حملاتها والمطاعم والمحلات للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القوانين والاشتراطات الصحية اللازمة من اجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .


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