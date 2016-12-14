إزالة 13 حالات تعد على الأرض الزراعية بمغاغة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا ، من إزالة عدد13 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 14 فدان و11 قيراط و15 سهم ، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم حمايةالاراضى بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية .

قال محمد سيد رئيس مركز ومدينة مغاغة ،إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتين بقرية برطباط بمساحة 5 قيراط و8 سهم وعدد 6 حالات بحوض الحلفاية بمساحة 7 فدان و20 قيراط وسهم وعدد 5 حالات بناحية الشيخ زياد بمساحة 6 فدان و10 قيراط و6 سهم .

وأضاف انه في إطار متابعة حالة النظافة اليومية قامت الوحدة المحلية برفع عدد 2190 م3 من القمامة والمخلفات الصلبة منها 2105م3من المخلفات بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة وعدد 85م3 بالقرى وذلك بهدف الحفاظعلى المظهر الجمالي والحضاري للمركز .

من جانب أخر ، قامت الوحدة المحلية بطرح وبيع عدد 157 كيلو من الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية للتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار .

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