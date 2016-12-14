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وزير النقل يبحث إجراءات واحتياجات تأمين الموانئ البحرية والبرية

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وزير النقل يبحث إجراءات واحتياجات تأمين الموانئ البحرية والبرية وزير النقل يبحث إجراءات واحتياجات تأمين الموانئ البحرية والبرية

وزير النقل

بحث الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اليوم الأربعاء، إجراءات واحتياجات تأمين الموانئ البحرية والبرية ، وذلك خلال الاجتماع الخاص بلجنة تأمين المنافذ بمقر وزارة النقل لتحديد الاحتياجات اللازمة وتوفير كل احتياجات حماية الموانئ البحرية والبرية وذلك بحضور رؤساء هيئات الموانئ البحرية والبرية والجهات المعنية.

واستعرض وزير النقل خلال الاجتماع توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين الموانئ المصرية والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية الموجودة بالموانئ لتدبير ودعم الموانئ بأحدث الأجهزة الخاصة بتأمين المنافذ.

كما استعرض الوزير الأجهزة الحالية الموجودة بالموانئ والمقترحات الخاصة بالأجهزة المطلوبة لتدعيم التأمين، ووجه بسرعة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية الموجودة بالموانئ لتدبير الأجهزة الإضافية المطلوبة للوصول لزيادة عوامل تأمين الموانئ .

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