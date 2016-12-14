تجديد حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة ابن شقيقة خيرى رمضان 45 يوما

جدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، حبس "ع.ز.ع"، 31 عام، و"ى.ع.أ"، 46 عام، و "ع.ج" تاجر سيارات 45 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهام الأول والثانى بالسطو المسلح على سيارة نجل شقيقة الإعلامى خيرى رمضان وزميله المصور الصحفى بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى، واتهام الثالث بشراء سيارة مسروقة.

وكان المجنى عليهما أكدا فى التحقيقات، أن سيارة اعترضت طريقهما، فقررا النزول لاستطلاع الأمر، فخرج شخص وأشهر سلاحه فى وجههما، وأطلق رصاصتين إحداهما فى الهواء والأخرى أصابت زميله أحمد، واستولوا على السيارة ومتعلقات خاصة بهما منها كاميرا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة بعد فحص عدد من المشتبه بهم، والمسجلين خطر سرقة سيارات وسطو مسلح، فى مدينة 6 أكتوبر والمناطق القريبة منها.