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مسجل خطر يطعن ضابط شرطة بـ"مطواة" أثناء ضبطه بالبدرشين

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مسجل خطر يطعن ضابط شرطة بـ"مطواة" أثناء ضبطه بالبدرشين مسجل خطر يطعن ضابط شرطة بـ"مطواة" أثناء ضبطه بالبدرشين

>كتب أحمد الجعفرى

أصيب ضابط شرطة من مباحث قسم شرطة البدرشين بطعنة نافذة فى منطقة الصدر سددها اليه مسجل خطر، أثناء محاولة الأول ضبط وإحضار الأخير؛ لإتهامه فى العديد من القضايا الجنائية وصدور أحكام قضائية ضده على خلفية نشاطه الإجرامى بقرية الشنباب بمركز البدرشين بجنوب الجيزة.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أصدرت أمراً بضبط واحضار "م.ع" 27 سنة مسجل خطر على خلفية اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، وعلى الفور خرجت قوة من مباحث قسم شرطة البدرشين لتنفيذ إذن النيابة، وفور وصول القوات قرية الشنباب بمركز البدرشين، ومحاولة قوات الأمن السيطرة على المتهم وضبطه اخرج "مطواة" وسدد طعنة نافذة لأحد ضباط الشرطة، محاولاً الهرب الا ان القوات تمكنت من السيطرة عليه، وتم نقل الضابط المصاب الى المستشفى لعلاجه، وتحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 


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