بالصور ..إحباط تهريب لحوم محشوة بالحشيش عبر مطار أسيوط

كتب محمود عبد الراضى

أحبطت مصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية، محاولة راكب، تهريب كميات من المخدرات، داخل لحوم مطهية وعسل عبر مطار أسيوط.

اشتبهت الخدمات الأمنية فى راكب، وتم تفتيش حقائبه بواسطة الأجهزة الحديثة الموجودة بمطار أسيوط، وعثر بها على كميات من اللحوم مطهية داخلها 9 قطع حشيش، و78 قرص تامول وسط إناء عسل، وتبين أن الراكب يدعى "صلاح.ج"، 34 سنة كان فى طريقه للسعودية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة على المنافذ والموانىء، وبإشراف اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانىء.