أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولى بطنطا وإصابة السائق

Google+ Print
انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولى بطنطا وإصابة السائق انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولى بطنطا وإصابة السائق

>الفربية - إسلام الخياط

شهد الطريق الدولى، طنطا - كفر الشيح، انقلاب سيارة نقل اختلت عجلة قيادتها فى يد السائق.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بإنقلاب سيارة نقل على الطريق الدولى كفر الشيخ - طنطا.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية والمرورية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين اختلال عجلت القيادة فى يد السائق ما ادى إلى اصطدامة بالرصيف، وانفصال الكبينة عند باقى السيارة

تم نقل قائد السيارة إلى مستشفى طنطا الجامعى لاسعافة وتم الاستعانه بونش لرفع حطام الحادث واعادة الحركة المرورية على الطريق مرة اخري. وحرر محضر بالواقعة .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365