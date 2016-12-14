انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولى بطنطا وإصابة السائق

الفربية - إسلام الخياط

شهد الطريق الدولى، طنطا - كفر الشيح، انقلاب سيارة نقل اختلت عجلة قيادتها فى يد السائق.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بإنقلاب سيارة نقل على الطريق الدولى كفر الشيخ - طنطا.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية والمرورية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين اختلال عجلت القيادة فى يد السائق ما ادى إلى اصطدامة بالرصيف، وانفصال الكبينة عند باقى السيارة

تم نقل قائد السيارة إلى مستشفى طنطا الجامعى لاسعافة وتم الاستعانه بونش لرفع حطام الحادث واعادة الحركة المرورية على الطريق مرة اخري. وحرر محضر بالواقعة .