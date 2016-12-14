وزيرة الهجرة بمؤتمر "مصر تستطيع": السيسى يلتقى علماء مصر بالخارج قريبًا

الغردقة: أحمد مصطفى _ وائل ربيعى _ محمود راغب _ عماد عرفة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المؤتمر الوطنى لعلماء مصر بالخارج، يأتى بعد حادث الكنيسة الأليم وانتهاء فترة الحداد، موجهة الشكر للعلماء الموجودين لإصرارهم على الحضور رغم الحادث الغاشم ليثبتوا أن مصر تستطيع فعلا.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى الأول لعلماء مصر بالخارج "مصر تستطيع"، المنعقد فى الغردقة بالبحر الأحمر، والذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 27 عالم من علماء المصريين بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن التنظيم لا يصلح بشكل فردى، ولكن العمل الجماعى والمنظم يؤدى للنجاح فى النهاية، مضيفة: "سنستفيد من علمائنا ومن خبرتهم".

وأشارت إلى أن ذلك المؤتمر هو الأول، وسيتبعه فى شهرى مارس وأبريل المقبل مؤتمر حول التعليم وتطويره فى مصر، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقى علماء مصر بالخارج قريبًا.

وقدمت "مكرم" الشكر لرئيس الوزراء لحضوره، والوزراء المشاركين، مشيرة إلى أن التعاون مع تليفزيون النهار كان رائعًا، ويمثل التفانى لخدمة الوطن، كما وجهت الشكر لرجال الأعمال وجميع القائمين على التنظيم خاصة محافظ البحر الأحمر، موضحة أنه لم يبخل بمجهوده للمساعدة فى نجاح المؤتمر.

ونقلت مكرم الشكر من سيدة باكستانية تعيش ببريطانيا للحكومة المصرية، خاصة رئيس الوزراء، حيث أنها لديها طفلة تعانى من ضمور فى المخ وتأتى فى سياحة علاجية لمدينة الغردقة، ولم تجد العلاج المناسب فى بريطانيا ووجدته فى مصر.

وأكدت مكرم أن مصر تمر بالعديد من التحديات لكن مصر بأبنائها تستطيع، مشيرة إلى أن المؤتمر سيقدم الكثير من الخبرات والمشروعات التى تنهض بالوطن.