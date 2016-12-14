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رئيس الوزراء يبدأ كلمته بمؤتمر مصر تستطيع بدقيقة حداد على أرواح الشهداء

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رئيس الوزراء يبدأ كلمته بمؤتمر مصر تستطيع بدقيقة حداد على أرواح الشهداء رئيس الوزراء يبدأ كلمته بمؤتمر مصر تستطيع بدقيقة حداد على أرواح الشهداء

>الغردقة: أحمد مصطفى – وائل ربيعى – محمود راغب – عماد عرفة

بدأ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمته بمؤتمر علماء بالخارج المنعقد بمدينة الغردقة تحت شعار "مصر تستطيع"، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الذين راحوا ضحية للإرهاب والعمليات الإرهابية وآخرها تفجير الكنيسة البطرسية.

 

ونقل رئيس الوزراء، تحية تقدير وإعزاز من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح ، وتمنياته بالتوفيق والسداد للمؤتمر والمشاركين فيه، وأن يبلغ المؤتمر غايات مأمولة.

 

وتابع قائلأ: "مصر حكومة وشعبًا ترحب بكم علماء مصر ونفخر بكم ويضرب بكم المثل وتعطونا دائما القدوة والإلهام لكثير من طلابنا ومشاركتكم وتلبيتكم لنداء الوطن موضع فخر واعتزاز منا".

 


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