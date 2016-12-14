«ميركل»و«أولاند» يبعثان برسالة قبيل انعقاد القمة الأوروبية بشأن سوريا

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، القمة الأوروبية المقبلة، بتبني موقف واضح من أجل مساعدة السكان في حلب بسوريا حيث وصفت الوضع هناك بأنه “كارثي.

كما أكد كل من ميركل وأولاند فى بيان مشترك أنهما ينتظران من القمة الأوروبية المقبلة أن تبعث برسالة واضحة من أجل دعم السكان الذين يتعرضون للمعاناة في حلب.

ورأت “ميركل” ضرورة العمل على جميع الأصعدة من أجل حماية السكان المدنيين وتقديم دعم إنساني في حلب مشيرة أن هذا النداء موجه للنظام السوري وروسيا وإيران اللتين تدعمانه.

من جانبه طالب أولاند بعمل كل ما يمكن عمله لإخراج السكان المدنيين من شرق حلب وتوفير ممرات إنسانية لهم, واتهم الرئيس الفرنسي روسيا بأنها تعوق في مجلس الأمن أي تقدم في هذا الاتجاه، مضيفًا: ” لولا الروس لما كان هناك نظام سوري”.

وأكدت كل من ميركل وأولاند قبل انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل غدا الخميس على دعم استمرار العقوبات ضد روسيا على خلفية النزاع الأوكراني مؤيدة انه من الضروري تمديد العقوبات المفروضة على روسيا مرة أخرى بسبب عدم التطبيق الكافي لاتفاقية مينسك، ولفت أولاند في الوقت ذاته أنه من غير الممكن أن تستمر هذه العقوبات للأبد.

وأشارت “ميركل” الى أنه في ضوء “الوضع الإشكالي” بمنطقة البحر المتوسط فإن ألمانيا وفرنسا تعتزمان ممارسة الضغط من أجل الدفع باتجاه المسارعة في عقد شراكات مع دول أفريقية.

فيما يتعلق بالهجرة على غرار الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا مطالبة بسرعة تطبيق الآلية المتعثرة، لإعادة اللاجئين الذين قدموا لليونان من تركيا.