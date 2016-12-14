دعت وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين لإنشاء 296 مصنعًا بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات.
> وأوضح بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، أن المجالات تشمل الصناعات الهندسية أو الغذائية أو الدوائية أو الثلاثة قطاعات معا بحسب الطلبات المقدمة.
> وقال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن المجمع يمثل باكورة تنفيذ خطة الوزارة لإنشاء 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى كل من مدينتي بدر والسادات وجنوب الرسوة ببورسعيد وتضم 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.
> وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التقديم على المصانع سيكون يوم الاثنين المقبل بفندق جرين ديزرت المعداوى بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى ك 84.
> وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق، أن التخصيص سيكون بأسبقية الحجز وسداد دفعة مقدمة قيمتها 5%من إجمالي ثمن المصنع وذلك لإثبات الجدية.
مصر تطلق أول مجمع صناعي للصناعات الصغيرة بمدينة السادات
دعت وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين لإنشاء 296 مصنعًا بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات.