مصر تطلق أول مجمع صناعي للصناعات الصغيرة بمدينة السادات

دعت وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين لإنشاء 296 مصنعًا بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات.

> وأوضح بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، أن المجالات تشمل الصناعات الهندسية أو الغذائية أو الدوائية أو الثلاثة قطاعات معا بحسب الطلبات المقدمة.

> وقال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن المجمع يمثل باكورة تنفيذ خطة الوزارة لإنشاء 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى كل من مدينتي بدر والسادات وجنوب الرسوة ببورسعيد وتضم 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.

> وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التقديم على المصانع سيكون يوم الاثنين المقبل بفندق جرين ديزرت المعداوى بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى ك 84.

> وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق، أن التخصيص سيكون بأسبقية الحجز وسداد دفعة مقدمة قيمتها 5%من إجمالي ثمن المصنع وذلك لإثبات الجدية.