أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصر تطلق أول مجمع صناعي للصناعات الصغيرة بمدينة السادات

Google+ Print
مصر تطلق أول مجمع صناعي للصناعات الصغيرة بمدينة السادات مصر تطلق أول مجمع صناعي للصناعات الصغيرة بمدينة السادات

المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة

دعت وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين لإنشاء 296 مصنعًا بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات.
> وأوضح بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، أن المجالات تشمل الصناعات الهندسية أو الغذائية أو الدوائية أو الثلاثة قطاعات معا بحسب الطلبات المقدمة.
> وقال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن المجمع يمثل باكورة تنفيذ خطة الوزارة لإنشاء 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى كل من مدينتي بدر والسادات وجنوب الرسوة ببورسعيد وتضم 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.
> وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التقديم على المصانع سيكون يوم الاثنين المقبل بفندق جرين ديزرت المعداوى بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى ك 84.
> وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق، أن التخصيص سيكون بأسبقية الحجز وسداد دفعة مقدمة قيمتها 5%من إجمالي ثمن المصنع وذلك لإثبات الجدية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل