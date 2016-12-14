استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لليوم الثانى بسبب سوء الأحوال الجوية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تستمر هيئة ميناء الإسكندرية فى غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى على التوالى، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج بما لا يسمح بحركة السفن واللنشات والقاطرات البحرية.

يذكر أن قرار غلق البوغاز جاء حفاظا على سلامة الأرصفة والسفن والأرواح.

وقال اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن الميناء رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية، وتم تجهيز وحدات الإنقاذ ولنشات الإرشاد والقاطرات البحرية لتلقى أى استغاثة، وتم زيادة عدد النوبتجيات تحسبا لأى ظروف بالإضافة إلى جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذى يعمل على مدار الساعة لتلقى أى بلاغات.