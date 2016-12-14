ضبط مبيدات زراعية غير مسجلة بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية " منطقة غرب ووسط الدلتا " حملة تموينية بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني.

وأسفرت الحملة عن ضبط " و .م"- 34 سنة صاحب محل لمستلزمات الكمبيوتر لحيازته 10 كرتونه أسلاك ووصلات خاصه بالإنترنت غير أصلية ومقلدة لمنتجات شركة ثري إم .

كما تم ضبط" ا. م"- 50 سنة صاحب مخبز لقيامة بتجميع عدد " 6 " جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن " 300 " جرام بقصد إستخدامه في إنتاج الخبز بمخبزه، و" ي. ز"- 39 سنة صاحب فرش لحيازته وعرضه للبيع عدد " 400 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

وفى مجال الرقابة علي مبيدات الأفات الزراعية قامت حملة من ضباط الإدارة بالإشتراك مع مفتشي مديرية تموين الإسكندرية ومفتشي قسم الرقابة علي المبيدات إدارة المكافحة مديرية الزراعة بالإسكندرية بالمرور علي محال بيع المبيدات الزراعية لضبط كافة المخالفات وبصفة خاصه مبيدات الأفات الزراعية منتهية الصلاحية والغير مسجلة بوزارة الزراعة والمغشوشة ومجهولة المصدر والمحال الغير حاصلة علي ترخيص بالإتجار في مبيدات الآفات الزراعية.

وأسفرت الحملة عن ضبط " ف. س"-40 سنة صاحب محل مبيدات زراعية " بدون ترخيص " لحيازته وعرضه للبيع عدد " 49 " عبوة مبيدات زراعية مغشوشه وغير مسجلة بوزاة الزراعة وعدد " 5 " مبيدات منتهية الصلاحية.