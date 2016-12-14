مداهمة مصنع لإنتاج أسلاك الكهرباء غير المطابقة بالغربية

الغربية - إسلام الخياط

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية حمله على أصحاب المصانع المخالفة وغير المرخصه، أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع أسلاك الكهرباء غير المطابقه للمواصفات بزفتى.

كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً من اللواء أحمد الخواجه مدير مباحث التموين بضبط " ع ع م " 22 عاما مقيم بقرية بمركز زفتى لقيامه بانشاء مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتغليف أسلاك الكهرباء، وقيامه بتصنيع منتجاته من خامات غير مطابقه للمواصفات.

وضبط بالمصنع 10 شيكارة بلاستيك مادة خام زنة الشيكارة 25 كيلو و 164 لفة سلك كهرباء مجدول مقاسات مختلفه و 120 بكره فارغة تستخدم في لف السلك و1 بكره سلك خام محلي الصنع بدون بيانات، وتم التحفظ علي المضبوطات وحرر محضر بالواقعه رقم 35407 واخطرت النيابه العامه للتحقيق.

وقامت مباحث التموين بشن حمله علي الاسواق والمحلات بمراكز ومدن المحافظة وتم ضبط كميات من السجائر والعسل الجلوكوز.

وتم ضبط " ح ا " 38 عاما صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بالطريق السريع ثان طنطا مقيم كفرة القرشى ثان طنطا بحوزته 1طن عسل جلوكوز بدون بيانات تم تحرير المحضر 32432 جنح قسم ثان طنطا، وضبط " ح م " 32 عاما صاحب محل تجاره بالجمله ثان المحله وقيامه بتجميع السجائر المحليه الصنع بقصد حجبها عن التداول وبيعها بالسعر الجديد بحوزته 6140 علبة سجائر، وتم التحفظ علي المضبوطات وحررت المحاضر اللازمه واخطرت النيابه العامه للتحقيق.