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مؤمن زكريا يتلقى عرضا من الوحدة السعودى للرحيل عن الأهلى

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مؤمن زكريا يتلقى عرضا من الوحدة السعودى للرحيل عن الأهلى مؤمن زكريا يتلقى عرضا من الوحدة السعودى للرحيل عن الأهلى

>كتب ــ محمد عراقى

 تلقى مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى عرضا من الوحدة السعودى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث طلب مسئولو الوحدة السعودى استعارة مؤمن زكريا من الأهلى لمدة 6 أشهر بداية من شهر يناير المقبل، خاصة وأنه لا يشارك مع الفريق الأحمر بشكل أساسى مؤخرا.

 

عادل عبد الرحمن كلمة السر فى مفاوضات الوحدة مع مؤمن زكريا

ويعد عادل عبد الرحمن نجم الأهلى السابق والمدير الفنى للوحدة السعودى كلمة السر فى مفاوضات ناديه مع مؤمن زكريا، بعد أن طلب التعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق فى ظل قناعاته التامة بإمكانيات مؤمن زكريا الفنية والبدنية، فضلا عن رغبة عبد الرحمن فى ضم زميله صالح جمعه الذى لا يحظى هو الأخر بمكان أساسى فى تشكيلة الأهلى.

مؤمن زكريا مطلوب فى الإمارات وقطر

تلقى مؤمن زكريا خلال الفترة الماضية عرضين آخرين أحدهما قطرى والآخر إماراتى، بخلاف عرض الوحدة السعودى، حيث من المقرر أن يعرض اللاعب على الجهاز الفنى فكرة رحيله قبل مخاطبة تلك الأندية لإرسال عروض رسمية لشرائه أو استعارته.


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