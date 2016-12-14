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البرتغال تطبق إجراءات صارمة بشأن دقة الملصقات الغذائية

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البرتغال تطبق إجراءات صارمة بشأن دقة الملصقات الغذائية البرتغال تطبق إجراءات صارمة بشأن دقة الملصقات الغذائية

>(أ ش أ)

قررت السلطات الصحية فى البرتغال جعل مسألة وضع ملصقات أكثر دقة على جميع المواد الغذائية المباعة داخل البلاد إجبارية، اعتبارا من أمس.

 

وذكر موقع صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" البرتغالية، أنه تقرر أن تكون المعلومات الغذائية الموجودة على عبوات جميع المنتجات الغذائية أكثر وضوحا وكاملة وبصورة أكثر دقة، مع الإشارة بوجه خاص إلى المكونات وأصل المنتجات، حتى يتعرف الفرد السعرات الحرارية التى سيتناولها لتقليل السمنة والمكونات المضافة إليه ليكون الفرد حر الاختيار.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للوائح خاصة بالاتحاد الأوروبى دخلت حيز التنفيذ منذ عامين، ولكن من المسموح للدول الأعضاء بفترة انتقالية لمدة عامين، وسيجرى حاليا عرض منتجات مثل اللحوم الطازجة والدجاج بالمزيد من المعلومات الأكثر دقة.


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