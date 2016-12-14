بلاغ يتهم "الإسكان" بإهدار 2.5 مليار بمشروع "نقل المياه العكرة" بالمعادى

كتب أحمد متولى

قدم أسامة الششتاوى، ومحمد أبو بكر عثمان البصيلى المحاميان، بلاغاً إلى النيابة العامة، ضد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسئولين بمشروعات الصرف الصحى، يتهمها بإهدار 2.5 مليار جنيه من أموال الدولة فى مشروع الخطوط الناقلة للمياه العكرة لمأخذ المعادى حتى محطة التنقية بالقاهرة الجديدة.

واختصما المحاميان فى بلاغهما المقيد تحت رقم 15531 لـسنة 2016 عرائض النائب العام، وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن حسنى التهامى، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى، والمهندس عبد الله خيرى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر العامة للمقاولات، والمهندسة انتصار محمد عبد المنعم، رئيس قطاعات التنفيذ بشركة النصر العامة للمقاولات، والدكتور حمدى إبراهيم على، رئيس اللجنة الوزارية المختصة بإعداد التقرير الفنى عن المشروع.