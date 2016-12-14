«الزراعة» تطرح 28 قطعة أراضي مباني للبيع بالمزاد العلني

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح 28 قطعة من أراضي المباني، بمساحات مختلفة، في محافظتي القاهرة والجيزة للبيع في مزاد علني تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بمقر الهيئة الأحد المقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ان مجلس إدارة الهيئة في جلسته الماضية برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على الإعلان للمزادات العلنية لبيع وتأجير الأراضي الزراعية وأراضي المباني ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكافة المحافظات شريطة ألا تكون هناك منازعات قضائية بين الهيئة والغير وذلك بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية ولجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، لافتا إلى أنه سيتم طرح قطع ومساحات أخرى في باقي المحافظات الفترة المقبلة.