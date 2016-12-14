محمد بن راشد يستقبل ديفيد كاميرون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي السيد ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق الذى يشارك فى اعمال "المنتدى الاستراتيجي العربي " فى دبي .

وقد تبادل سموه والضيف الحديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين الامارات والمملكة المتحدة الى جانب بحث الاوضاع الراهنة فى المنطقة وسبل ترسيخ قواعد الامن والسلام من خلال تفعيل التعاون الدولي ودور الامم المتحدة فى هذا المجال.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي واللواء طلال حميد بالهول الفلاسي.