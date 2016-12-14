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تراجع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

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تراجع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم تراجع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

البورصة المصرية – أرشيفية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، بشكل جماعي.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.1 % ليسجل مستوى 11373.64 نقطة.

وتراجع مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.29 % مسجلا 1829.94 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.08 % ليبلغ 11238.5 نقطة. وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.01 % ليبلغ مستوى 450.12 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً 0.04 % مسجلا 1064.16 نقطة.

وبختام تعاملات الثلاثاء تحول مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الى التراجع تحت ضغوط بيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

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