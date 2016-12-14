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نقيب الممثلين ينعى الفنان أحمد راتب عبر «انستجرام»

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احمد راتب

احمد راتب

نعى الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الفنان أحمد راتب الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 67 عاما، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

ونشر زكى عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور “انستجرام” صورة للفنان القدير أحمد راتب، معلقًا عليها قائلًا :”البقاء لله”.

وبدأ الفنان أحمد راتب، مشواره الفنى وهو طفل، حيث كان يمارس التمثيل فى المدرسة، وقد نمت موهبته بالتمثيل عندما التحق بفرقة التمثيل بالجامعة أثناء دراسته بكلية الهندسة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، وكانت بدايته بالتليفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما، واتسم أداءه بالبساطة وعدم التكلف، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية.

 

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