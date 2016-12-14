بالفيديو .. بدء مؤتمر «مصر تستطيع» لعلماء وخبراء مصر في الخارج

افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، منذ قليل، المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر فى الخارج، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مدينة الغردقة تحت شعار “مصر تستطيع”، يحضر رئيس الوزراء جميع جلسات المؤتمر على رأس فريق وزاري كبير من الحكومة، ويستمر المؤتمر الذى تنظمه وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج بالتعاون مع شبكة تلفزيون النهار يومين.

يحضر المؤتمر 30 عالمًا وخبيرًا من المصريين المقيمين فى الخارج، والذين أسهموا بأبحاثهم وابتكاراتهم فى تقدم دول المهجر، ورفاهية الانسانية.

كما يحضرر المؤتمر 5 علماء اختارتهم إدارة المؤتمر كضيوف شرف ، وهم الدكتور فاروق الباز عالم الجيولوجيا المصرى العالمى والخبير فى علوم الفضاء، والجراح المصري العالمي مجدى يعقوب، والمهندس العالمي هاني عازر، وكارلوس يان رئيس معهد الخدمات اللوجستية البحرية في جامعة هامبورج للتكنولوجيا كما يشغل مدير مركز فراونهوفر للخدمات اللوجستية والبحرية في هامبورغ ، والدكتور تامر الجوهرى خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخصص المؤتمر نصف جلساته للمشروع القومي لتنمية محور قناة السويس وتقديم الأبحاث والمشورة التى تساعد على نجاح المشروع وتسويق فرصه الاستثمارية فى الخارج باعتباره أحد الركائز الأساسية لإستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ويسعى المؤتمر لتحقيق عدة أهداف أهمها الاستعانة بعقول مصر المهاجرة، والتى حققت نجاحات فى مجالات مختلفة، فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وإيجاد علاقة بين علماء الخارج وشباب الباحثين فى الداخل لتكوين خلايا ومجموعات بحثية متميزة، وجذب استثمارات أجنبية للمشروعات القومية الكبرى بمعايير دولية تحت تخطيط وإشراف خبراء مصريين فى الداخل والخارج.

وتتولى الأكاديمية العربية للنقل والتكنولوجيا مسئوليات الراعى العلمى للمؤتمر. وتتضمن تحديد محارو المؤتمر الستة وهى البنية التحتية، السلامة والأمان، التنمية البشرية ويضم – التعليم – الصحة – التدريب – البحث، الطاقة والموارد الطبيعية والمتجددة، التجارة واللوجستيات، النقل، كما تولى خبراؤها وضع جدول جلسات المؤتمر، وإدارتها.

وقد وقع الاختيار على مدينة الغردقة عروس البحر الأحمر لاستضافة المؤتمر لما تتمتع به محافظة البحر الأحمر من سمعة عالمية فى مجال السياحة الترفيهية، ولإعطاء فرصة لوزارة السياحة والمروجين السياحيين للترويج لنشاط سياحة المؤتمرات وجذب مزيد من المؤتمرات الدولية للمنطقة. وأمر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بوضع جميع أجهزة المحافظة فى حالة استعداد قصوى وأمر بتسخير كل إمكانيات المحافظة لإنجاح المؤتمر وتابع بنفسه مراحل الاستعداد لعقد المؤتمر لحظة بلحظة.