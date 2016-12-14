تخصيص 2 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات المياه بكلح الجبل بإدفو

أسوان - صلاح المسن

أكد مجدى حجازى محافظ أسوان ، علي أنه تم تخصيص 2 مليون جنيه وإدراجها فى الخطة المالية ، لإجراء أعمال إحلال وتجديد لشبكات المياه بكلح الجبل شرق وغرب إدفو ، للقضاء على مشاكل الصرف الصحى والطفح والنشع المتكررمنه .

وكلف محافظ أسوان شركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لحل مشكلة مرشح مياه الشرب بقرية أبوغلاب والخاصة بعدم إنتظام تشغيله مما يتسبب فى الإنقطاع المتكرر للمياه عن أهالى القرية .

فيما أوضح مجدى حجازى بأنه سيتم دراسة إجراء أعمال تغطية لترعة كوم الأمير بالكلح غرب بمركز ادفو بالتنسيق مع الرى فى ظل وجود مشاركة مجتمعية لتنفيذ مشروع التغطية بطول 500 متر وذلك للقضاء على التلوث البيئى الناتج عنها ، وأيضاً لحماية الأطفال من التعرض لأى أضرار ، بجانب تحقيق الإستغلال الأمثل للمنطقة عقب أعمال التغطية سواء بتوسعة الشارع أو بنقل سوق المنطقة إليها فى ظل توافر كمية كبيرة من الأشجار بها.