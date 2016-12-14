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وزيرة الهجرة تعلن إنشاء مؤسسة العلماء المصريين بالخارج برئاسة مجدى يعقوب

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وزيرة الهجرة تعلن إنشاء مؤسسة العلماء المصريين بالخارج برئاسة مجدى يعقوب وزيرة الهجرة تعلن إنشاء مؤسسة العلماء المصريين بالخارج برئاسة مجدى يعقوب

>الغردقة - أحمد مصطفى ووائل ربيعى ومحمود راغب وعماد عرفة

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة بدأت  إجراءات إنشاء مؤسسة العلماء المصريين بالخارج برئاسة مجدى يعقوب لمتابعة توصيات المؤتمرات التى تعقدها الوزارة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى الأول لعلماء بالخارج "مصر تستطيع" بالغردقة بالبحر الأحمر، الذى تنظمة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع تليفزيون النهار، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة أكثر من 27 عالم من علماء المصريين بالخارج. 

وقالت وزيرة الهجرة "سنتابع توصيات المؤتمر وتشكيل قاعدة بيانات العلماء المصريين بالخارج وتنظيم المنح الدراسية والتدريب لشباب مصر بالخارج". 


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