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مباحثات مصرية فرنسية للتعاون في مجالات البحث والإستكشاف عن البترول

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مباحثات مصرية فرنسية للتعاون في مجالات البحث والإستكشاف عن البترول مباحثات مصرية فرنسية للتعاون في مجالات البحث والإستكشاف عن البترول

وزير البترول، المهندس طارق الملا،

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيدة ماريا مورايس الرئيس التنفيذى لأنشطة البحث والإستكشاف بشركة انجى الفرنسية للبترول والغاز ، حيث بحث الجانبان دعم العلاقات وفرص الإستثمار المتاحة ومجالات التعاون القائمة بين قطاع البترول والشركة الفرنسية  .

وأشار وزير البترول إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية فى مجال البترول والغاز تشهد نمواً متواصلاً فى ضوء تميز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة ، وتم بحث فرص زيادة استثماراتها فى فى أنشطة البحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية خاصة  أنها تعد من الشركات الكبرى عالمياً فى مجالات الطاقة والبترول وتمتلك خبرات وتكنولوجيات متقدمة فى البحث فى المياه العميقة التى تعد من أهم مصادر تنمية انتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال الفترة القادمة .

واستعرض الوزير خلال اللقاء الملامح الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر فى تنفيذه ليتواكب مع التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى استعراض المشروعات الجارى تنفيذها لسرعة تنمية الاكتشافات الكبرى فى مجال الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط , واستعرض أيضاً الإجراءات التى يتم اتخاذها حالياً لإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر فى إطار الهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة .

و من جانبها أشارت رئيسة الشركة الفرنسية إلى أن اللقاء مع وزير البترول تطرق إلى عرض رغبة الشركة الفرنسية فى توسيع نطاق استثماراتها فى مصر فى مجالات البحث عن الغاز والبترول فى عدد من مناطق الأمتياز التى تعمل بها والتى يأتى على رأسها منطقة غرب البرلس بالبحر المتوسط بالإضافة إلى مناطق علم الشاويش بالصحراء الغربية ومنطقة وادى دب بالصحراء الشرقية ، مؤكدة أن نجاح مصر فى تحقيق اكتشافات كبرى للغاز بالبحر المتوسط خلال الفترة الأخيرة يشكل حافزاً للشركة لضخ استثمارات جديدة وتنمية اعمالها فى مصر ، وأنها تتطلع للإسهام بدور كبير فى زيادة أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية خلال الفترة المقبلة .

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