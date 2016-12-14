الأمين العام للجامعة العربية يتوجه إلى تونس

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غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القاهرة صباح اليوم الأربعاء متوجها إلى تونس فى زيارة تستغرق يومين .

ومن المقرر أن يشارك أبو الغيط، خلال الزيارة، فى فعاليات الدورة الـ20 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) بالتعاون مع الجامعة العربية ومؤسسة الفكر العربى.

ويناقش المؤتمر- الذى يشارك فيه أيضا خبراء ومتخصصون فى مجال الإعلام الثقافى بالوطن العربى- مفاهيم وسياسات وتجارب الإعلام الثقافى العربى وعمليات التدريب والممارسات المهنية ودور شبكات التواصل الاجتماعى وإنتاج المحتوى الثقافى باللغة العربية واقتصاد الإعلام الثقافى فى البلدان العربية وتحديات الإعلام الثقافى الرقمى فى الوطن العربى.

يشارك فى المؤتمر إلى جانب مصر وتونس- الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، جيبوتى، السعودية، السودان، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، جمهورية القمر المتحدة، الكويت، لبنان، المغرب، موريتانيا بالإضافة إلى اليمن.