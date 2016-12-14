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رئيس مجلس الأمة الكويتى يدعو الأمم المتحدة للتدخل لوضع حد لمأساة حلب

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رئيس مجلس الأمة الكويتى يدعو الأمم المتحدة للتدخل لوضع حد لمأساة حلب رئيس مجلس الأمة الكويتى يدعو الأمم المتحدة للتدخل لوضع حد لمأساة حلب

>الكويت (أ ش أ)

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن ووكالاتها الإنسانية إلى التدخل الفورى لوضع حد للمأساة الإنسانية فى مدينة حلب السورية.

وقال الغانم- فى تصريحات اليوم الأربعاء، أن على الدول الكبرى المؤثرة وذات الصلة بالملف السورى العمل فورا على اتخاذ إجراءات عملية على الأرض لوقف حمامات الدم والأعمال الانتقامية وحماية المدنيين وعلى رأسهم الأطفال والنساء فى هذه المدينة.

وأضاف أن أولوية الأولويات الآن هو السماح لكل المنظمات الإنسانية الإغاثية الدولية والإقليمية إضافة إلى المنظمات الحقوقية بالدخول الآمن إلى المدينة لمراقبة الوضع على الأرض وضمان عدم سقوط المزيد من المدنيين وتوفير حماية إنسانية لهم.

وجدد التأكيد على الموقف الكويتى الذى تبناه أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح منذ اندلاع الأزمة السورية قبل خمس سنوات والقاضى بالتدخل الإنسانى هناك والبحث عن حل سياسى يعبر عن طموحات الشعب السورى ويضع حدا للمأساة الإنسانية المتفاقمة فى سوريا.


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