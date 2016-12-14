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مجلس الأهلي يحدد موعد العمومية العادية اليوم

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مجلس الأهلي يحدد موعد العمومية العادية اليوم مجلس الأهلي يحدد موعد العمومية العادية اليوم

>كتب فتحى الشافعى

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر فى الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، اجتماعًا دوريًا لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى أبرزها تحديد موعد الجمعية العمومية العادية، ودراسة العروض المقدمة من 4 شركات عالمية لإنشاء استاد الأهلى الجديد فى فرع النادى بالشيخ زايد.

 

كما يناقش المجلس معرفة حجم نشاط كل شركة وقدراتها المالية على إتمام المشروع بالكامل سواء ما يتعلق ببناء الهيكل الخرسانى للاستاد وأرضية الملعب وما يتبعه من غرف خدمية وملحقات.

 

كما يقرر المجلس خلال الاجتماع تعيين مدير للخدمات فى فرعى مدينة نصر والشيخ زايد، فضلاً عن مناقشة العديد من الأمور الإنشائية والخدمية فى مقرات النادى الثلاثة، بالإضافة للقرارات المتعلقة بالنشاط الرياضى.

 


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