موانئ البحر الأحمر: وصول 100 سيارة لموانئ السويس

السويس: السيد نون

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة تى شى وعلى متنها 100 سيارة قادمة من ضبا.

وأضاف ملاك فى بيان اليوم، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة و90 راكب، كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 456 راكب و14 شاحنة و15 سيارة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10 راكب والسفينة الحرية وعلى متنها 77 شاحنة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينة NORD Mumbai وعلى متنها 31 الف و400 طن الومنيوم قادمة من البرازيل والعبارة مسرة وعلى متنها 260 راكب و15 شاحنة و9 سيارة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة و10 راكب، فيما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 92 شاحنة و92 راكب.

ويستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة ايلة وعلى متنها 280 راكب و2 تريلا و2 باص جيت والعبارة سينا وعلى متنها 95 راكب و18 براد و7 تريلا، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 426 راكب و1 تريلا والعبارة سينا وعلى متنها 45 راكب و19 براد و19 تريلا و60 سيارة تصدير، فيما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 126 راكب و5 تريلا و1 سيارة و789 طرد بضاعة عامة و503 طرد سمك والعبارة سينا وعلى متنها 34 راكب و11 براد و21 تريلا و1 سيارة.