وزير الرياضة يعقد جلسة مع اللجنة الأولمبية والاتحاد.. الثلاثاء المقبل

كتب رامى ناجى

يعقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة مع اللجنة الأوليمبية المصرية، ورؤساء الاتحادات الرياضية، فى مقر وزارة الرياضة، لمناقشة الأزمات التى تمر بها، وارتباطاتهم القادمة وخطة المعسكرات والاستعدادات فى أول 3 شهور من العام المقبل لتحديد الدعم المادى لهما.

ومن المنتظر، أن يناقش وزير الرياضة مع اللجنة الأولمبية كيفية الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية 2018 للشباب والمقامة فى الأرجنتين، بالإضافة إلى مناقشة الازمة التى يمر بها اتحاد التايكوندو بعد إيقاف فرج العامرى رئيس الاتحاد من قبل الاتحاد الدولى للعبة.