حبس أعضاء تشكيل عصابى بالسويس 15 يوما لاتهامهم بسرقة تجار خردة بالإكراه

السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس حبس أربعة أعضاء يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة تجار خردة بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إخطارا من مأمور قسم شرطة فيصل بورود بلاغ من تجار خردة من محافظة الدقهلية وهم " نصر . أ " و" هشام . ع "، يفيد أن مسلحين يستقلون سيارة فيرنا بيضاء قاموا بتوقيفهم أمام مقابر السويس بطريق السويس- القاهرة وسرقوا حقيبة كان بداخلها 90 ألف جنيه.

وبتشكيل فريق بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، كشفت التحريات أن من قاموا بارتكاب الجريمة أربعة أشخاص هم " خ . ع" الشهير بـ"زيكا "و ص . ه"ـ الشهير بـ"روشة " و"م . ف" الشهير بـ"قوطة" والمتهم الرابع يدعى عيد هنومة.

وبالقبض على المتهمين بعد مرور ثلاث ساعات من البلاغ المحرر ضبط بحوزتهم على سلاح نارى وسلاح أبيض و90 ألف جنيه، واعترف المتهمون، أنه خلال تواجد أحد المتهمين بالتشكيل العصابى بمطعم بحى الأربعين شاهد التجار وتمكن من أنه يعلم أن معهم مبالغ مالية، وأنهم فى طريقهم للمغادرة من السويس، وقام بالاتصال بأعضاء التشكيل وتحرك التشكيل العصابى أمام مقابر السويس، وتم توقيف سيارة التجار وإنزالهم والحصول على الأموال، ونجحت مباحث مديرية الأمن فى ضبط السيارة المستخدمة فى الجريمة والأسلحة والأموال.