تحرير 33 قضية تموينية خلال حملة مكبرة بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير الأمن والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة مباحث سوهاج، وقيادة العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين بحملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط "33" قضية، من بينها ضبط "محمد . أ . ا . ع" 45 سنة مدير محل تموينى ويقيم دائرة مركز طهطا لتصرفه فى "663" كيلو جرام سكر تموينى مربوط على البطاقات التموينية وبيعها فى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13248 جنح مركز طهطا لسنة 2016.

وتم ضبط "عصمت . ز . ا" 52 سنة صاحب محل بقالة ويقيم دائرة قسم طهطا لبيعع سجائر بأزيد من السعر المقرر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10385 جنح قسم طهطا لسنة 2016، كما تم ضبط "7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار ،"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتين عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وقضيتين غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل، و"5" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"4" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و"3" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، وقضيتين عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.