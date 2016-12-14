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السيطرة على حريق بمنطقة البازارات بأسوان دون خسائر في الأرواح

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السيطرة على حريق بمنطقة البازارات بأسوان دون خسائر في الأرواح السيطرة على حريق بمنطقة البازارات بأسوان دون خسائر في الأرواح

السيطرة على حريق أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في منطقة البازارات السياحية وسط أسوان بسبب ماس كهربائي التهم نحو 5 محال سياحية دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكان اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارا من العميد اشرف عتريس مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان يفيد باشتعال حريق بمنطقة البازارات السياحية بشارع سعد زغلول وسط مدينة أسوان.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بــ 3 سيارات إطفاء والتي نجحت فى السيطرة على النيران، ودلت التحريات أن الحريق التهم 5 محال بازار سياحي بشكل كامل، دون وقوع أي خسائر بشرية فى الأرواح.

وأكدت المعاينة الأولية لإدارة البحث الجنائي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران بأحد البازارات وامتداده لباقي المحال المجاورة.

وكشف أصحاب البازارات أن الحريق نجم عنه خسائر مادية قدرت بنحو نصف مليون جنيه قيمة البضائع والمتروكات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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