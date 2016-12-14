الإسماعيلى يخشى "التعادل السابع" أمام أسوان اليوم

كتبت لبنى عبد الله

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام بإقامة أربع مواجهات ساخنة حيث يستضيف المقاولون العرب نظيره الداخلية، ويواجه الشرقية منافسه النصر للتعدين، ويلاقى الإسماعيلى نظيره أسوان وتختتم المباريات بلقاء وادى دجلة مع طنطا.

ففى الخامسة مساءً يستضيف النادى الإسماعيلى نظيره أسوان على استاد الإسماعيلية فى لقاء ساخن يسعى فيه الصعايدة لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد التعادل السلبى مع الزمالك فى الجولة الأخيرة بينما يأمل الدراويش فى العودة لقطارات الانتصارات بعد سلسلة التعادلات التى سقط فيها الفريق الأصفر فى الجولات الستة الماضية والتى كان آخرها التعادل مع الداخلية بهدفين لكل فريق .

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة فيما يحتل أسوان المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط .

ومن جانبه طالب أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط والتقدم فى جدول المسابقة بشكل يليق بإمكانيات نجوم الدراويش لاسيما أمام منافس عنيد مثل أسوان فيما يسعى محمد عامر المدير الفنى لأسوان لمواصلة إحراج الكبار بخطف نقاط مباراة الإسماعيلى بعد خطف نقطة من الزمالك .