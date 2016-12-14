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وادى دجلة يبحث عن تصحيح المسار أمام طنطا

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وادى دجلة يبحث عن تصحيح المسار أمام طنطا وادى دجلة يبحث عن تصحيح المسار أمام طنطا

>كتبت لبنى عبد الله

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام بإقامة أربع مواجهات ساخنة حيث يستضيف المقاولون العرب نظيره الداخلية، ويواجه الشرقية منافسه النصر للتعدين، ويلاقى الإسماعيلى نظيره أسوان وتختتم المباريات بلقاء وادى دجلة مع طنطا 

 

ففى السابعة والنصف مساءً يشهد استاد القاهرة الدولى المواجهة الأخيرة فى هذه الجولة بين وادى دجلة وطنطا، حيث يسعى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى للفريق الدجلاوى للخروج من نفق الخسارة من المقاولون فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف أمام طنطا الذى تعادل مع النصر للتعدين فى مباراته الأخيرة .

 

ويحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة فيما يحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط .

 

وحث "ميدو" لاعبيه على عدم الاستهتار بفريق طنطا مؤكدًا أنه فريق يؤدى كرة متميزة ويحالفه سوء توفيق فى نتائج مبارياته مطالبًا لاعبيه بنقاط اللقاء الثلاث بينما يرى خالد عيد المدير الفنى لطنطا أن فريقه ليس لديه بديل سوى الفوز فى مهمة النجاة من الهبوط .

 


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