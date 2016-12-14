سقوط أمطار غزيرة على بعض محافظات ومدن الجمهورية

تعرضت بعض محافظات الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لسقوط أمطار غزيرة، وذلك على أنحاء متفرقة من المحافظة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس غير مستقر على أغلب الأنحاء حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية تمتد حتى شمال الدلتا ومدن القناة ومتوسطة الشدة على جنوب الدلتا والقاهرة وسيناء.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض فى الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

هذا وقد تعرضت سواحل شمال سيناء قيل قليل، لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة مصحوبة برياح باردة.

وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إن الأمطار سقطت على الساحل بمناطق بئر العبد وغرب العريش، وتم التنبيه على كافة الجهات الخدمية بالمحافظة بالبقاء فى وضع استنفار تحسبا لزيادة معدلات سقوط الأمطار وتأثيرها على الشوارع وحركة السير.

وأضاف المصدر، أن حالة الاستنفار معلنة أيضا فى المستشفيات وفى المناطق التى تسير منها الوديان تحسبا لمرور سيول منها.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .