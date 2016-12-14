سكان يحرقون متعلقاتهم قبل بدء عملية الإجلاء من مدينة حلب

(رويترز)

قال شاهد، إن سكانا فى مناطق شرق حلب التى تسيطر عليها المعارضة يحزمون حقائبهم ويحرقون متعلقاتهم الشخصية بينما يستعدون للخروج من المنطقة خشية أعمال نهب من جانب الجيش السورى والفصائل المتحالفة معه.

وقال شاهد من رويترز، إن سكانا فى شرق حلب شوهدوا وهم يحرقون أشياء لا يستطيعون أخذها معهم مثل الصور والكتب والملابس بل وحتى سيارة.

وقال مسؤولون من المعارضة إنهم كانوا يتوقعون أن تغادر أول مجموعة من المصابين ليل الثلاثاء. كان مسؤول عسكرى بالتحالف الذى يدعم الرئيس بشار الأسد قال إن من المقرر بدء عملية الإجلاء فى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلى (0300 بتوقيت جرينتش).

وقال شاهد من رويترز كان منتظرا عند النقطة المتفق عليها للمغادرة إن بحلول الفجر لم يغادر أحد.