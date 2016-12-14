انقلاب سيارة نقل محملة بــ75 طن سكر حر على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة بسوهاج انقلاب سيارة نقل محملة بــ75 طن سكر حر قادمة من جرجا فى اتجاه القاهرة نتيجة السرعة الزائدة.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة محملة بكميات من السكر على الطريق دون وجود إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العمد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية أنه أثناء سير السيارة رقم هـ وأ 4372 / 852 نقل بمقطورة محملة "75" طن سكر حر تابعة لشركة الصفا لتعبئة المواد الغذائية قيادة ضاحى فتحى بدوى أحمد 40 سنة سائق ويقيم روافع القصير دائرة مركز سوهاج، قادماً من جرجا تجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيده بسبب السرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها وسقوط حمولتها بجانب الطريق لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، بسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور تحرر عن ذلك المحضر رقم 3847 إدارى المركز لسنة 2016 .