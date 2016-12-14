"آداب سوهاج" تضبط ربة منزل تدير شقتها للدعارة وبداخلها ساقطة وسائق

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بسوهاج عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات من إلقاء القبض على ربة تدير مسكنها لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم مكافحة جرائم الآداب يفيد تردد بعض راغبى المتعة الحرام على منزل ربة منزل بمنطقة المخبز الآلى دائرة قسم أول سوهاج.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بضباط من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وتبين قيام "ا.ج م." 48 سنة ربة منزل وتقيم شارع مصطفى بديوى المخبز الآلى دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامها فى القضية رقم 7903 جنح قسم أول لسنة 2005 ممارسة دعارة بإدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال من راغبى المتعة الحرام بدون تمييز وتسهيل الدعارة داخل مسكنها مقابل حصولها على مبالغ مالية.

وباستهداف مسكن المذكورة حيث تم ضبط "ر.ص.ا" 49 سنة ربة منزل وتقيم بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج ساقطة "ع.ج.م" 27 سنة سائق ويقيم بناحية جزيرة شندويل دائرة مركز سوهاج "راغب متعة" بحوزتهم "3" هاتف محمول ومبلغ 1500 جنيه بمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 56 أحوال قسم أول سوهاج بتاريخ اليوم، وجار العرض على النيابة العامة.