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إبراهيم صلاح يرحب بالتجديد للزمالك دون شروط

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إبراهيم صلاح يرحب بالتجديد للزمالك دون شروط إبراهيم صلاح يرحب بالتجديد للزمالك دون شروط

>كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

أكد إبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك موافقته على تجديد عقده حيث أوضح لمسئولى ناديه استعداده للتوقيع فى أى وقت دون أى شروط أو قيود.

 

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك السعى لتجديد عقد إبراهيم صلاح ضمن اللاعبين الخمسة المنتظر تجديد عقودهم مع باسم مرسى وأحمد دويدار ومعروف يوسف ومحمود عبد الرحيم جنش.

 

وأوضح إبراهيم صلاح لمسئولى الزمالك أنه يرحب بالاستمرار داخل النادى فى السنوات المقبلة ومستعد لتوقيع عقود التجديد دون أزمات أو مطالب خاصة وهو ما نال استحسان مسئولى القلعة البيضاء.

 


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