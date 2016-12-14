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انطلاق أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي بحضور نخبة من صناع القرار والعلماء

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انطلاق أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي بحضور نخبة من صناع القرار والعلماء انطلاق أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي بحضور نخبة من صناع القرار والعلماء

انطلقت صباح اليوم في مركز دبي المالي العالمي، أعمال  المنتدى الاستراتيجي العربي بحضور مجموعة من كبار المفكرين والخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين من أجل استشراف المستقبل وقراءة وتحليل التحديات التي تواجه العالم على المستويين الاقتصادي والسياسي في عام 2017.

وتأتي دورة العام الحالي من المنتدى في ظل تجدد المخاوف من استمرار تحرك الاقتصاد العالمي في حلقة مفرغة من تباطؤ مستويات الطلب وضعف معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يزيد إلى حد كبير من ظروف عدم اليقين التي تواجه النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2016.

ويقدم موقع البيان تغطية مباشرة لفعاليات المنتدى يمكنكم متابعتها عبر موقعنا الإلكتروني أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك انستغرام وسناب شات AlbayanNews.

 

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