القرقاوي يفتتح أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي

افتتح معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي الذي انطلق اليوم في مركز دبي المالي العالمي ويشهد هذا العام مشاركة نخبة من صناع القرار وعلماء السياسة والاقتصاد.

وقال معالي القرقاوي في كلمته الافتتاحية أن هذا المنتدى يأتي في وقت نرى فيه انحسارا لمفاهيم العولمة ومدا كبيرا لمفاهيم القومية في الدول الكبرى التي كانت تقود مفاهيم التجارة والثقافة العابرة للقارات. ويأتي المنتدى الاستراتيجي العربي أيضا لاستشراف مستقبل منطقتنا سياسيا واقتصاديا، منطقة ستكون شاهدة عن انسحاب قوى كبرى ودخول قوى أخرى وبروز تحالفات جديدة ومتغيرة.

وتابع معاليه: "هدف هذا المنتدى هو محاولة إعطاء صانعي التغيير صورة أكثر دقة واستشرافا أكثر وضوحا للمستقبل. وسنحاول أن نجيب في هذا المنتدى على العديد من الأسئلة والتساؤلات.. هل سيبقى دور الولايات المتحدة الأميركية السياسي، كما هو في عام 2017 لاسيما في ظل التغيرات السياسية في البلد وما هو تأثير ذلك على منطقتنا... "

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