بالصور.. أولياء أمور مدرسة بدمياط يطالبون بإزالة حشائش حول سور المبنى

دمياط - معتز الشربينى

اشتكى أولياء أمور تلاميذ مدرسة غيط النصارى الابتدائية بدمياط من وجود كميات كبيرة من القمامة الغاب والحشائش والهيش الملاصقة لسور المدرسة منذ فترة طويلة فى مشهد غير حضارى بسبب إهمال الوحدات المحلية، ما أثار قلق ومخاوف تلاميذ المدرسة خاصة بعد انتشار أحاديث تفيد وجود ثعابين وحشرات وقوارض داخل الغاب.

قال محمد الغتورى من أهالى القرية: إن هذا الهيش يحوى كميات كبيرة من الثعابين والقوارض التى تنتشر داخل المدرسة وخاصة فى دورات المياه والفناء، وتساءل أين الوحدة المحلية لقرية غيط النصارى؟

وتساءل عماد عوض - أحد الأهالى - لماذا لا يتم قطع هذا الغاب الذى يحتوى على كم كبير من الثعابين والقوارض ويهدد حياة أبنائنا طلاب المدرسة وطالب من رئيس مدينة ومركز دمياط التدخل السريع لحل هذه المشكلة لحماية الأطفال من الزواحف بعد أن أكدوا أنهم شاهدوا زواحف وقوارض داخل المدرسة.