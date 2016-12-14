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العالم المصرى منصور المدبولى: مصر حققت إنجازا بالثروة السمكية خلال 5 سنوات

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العالم المصرى منصور المدبولى: مصر حققت إنجازا بالثروة السمكية خلال 5 سنوات العالم المصرى منصور المدبولى: مصر حققت إنجازا بالثروة السمكية خلال 5 سنوات

>الغردقة: أحمد مصطفى - وائل ربيعى - محمود راغب

قال الدكتور منصور المدبولى عميد معهد الأسماك بجامعة فيينا للطب البيطرى، إن مؤتمر علماء بالخارج "مصر تستطيع" فرصة لتقديم خبرته لبلده فى تخصص الثروة السمكية.

 

وأضاف عميد معهد الأسماك بجامعة فيينا للطب البيطرى، وخبير الثروة السمكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محاضرته بالمؤتمر اليوم ستكون عن الثروة السمكية، لافتًا إلى أن وضع الثروة السمكية بمصر مُرضٍ، وأن مصر حققت إنجازًا وضاعفت من إنتاج الثروة السمكية خلال 5 سنوات، لافتًا إلى أن مصر تنتج حاليًا مليون ونصف المليون طن ثروة سمكية سنويًا، ولكن الإنتاج لا يطابق المعايير الأوروبية والدولية، ولذلك مصر ممنوعة من تصدير الثروة السمكية.

 

وأشار عميد معهد الأسماك بجامعة فيينا للطب البيطرى، وخبير الثروة السمكية، إلى أنه لابد من الرقابة على نوعية إنتاجنا من الثروة السمكية وفرض رقابة بيئية وصحية للاعتراف بإنتاجنا عالميًا، ولتحقيق الأمن والاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية.


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