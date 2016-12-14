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"دينية البرلمان": المناهج التعليمية خالية من احترام الآخر وتحتاج إعادة نظر

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"دينية البرلمان": المناهج التعليمية خالية من احترام الآخر وتحتاج إعادة نظر "دينية البرلمان": المناهج التعليمية خالية من احترام الآخر وتحتاج إعادة نظر

>كتب مصطفى السيد

قال اللواء شكرى الجندى عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع الجارى بحضور ممثلى الأزهر والكنيسة لبحث تجديد الخطاب الدينى، مطالبًا بتدريس مادة الأمن القومى بالتعليم الأساسى، والتعليم الأزهرى.

 

وأضاف الجندى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مادة التربية الدينية غير أساسية فى المناهج التعليمية، لذلك لا يهتم بها الطلاب، موضحًا أن عدم الاهتمام بالشرح الصحيح للإسلام الوسطى يفتح الطريق أمام أصحاب الفكر المتطرف.

 

وأشار إلى أن المناهج التعليمية خالية من توليد روح الانتماء واحترام الآخرين، ويجب إعادة النظر فيها، مضيفًا أن اللجنة ستناقش تجديد الخطاب الدينى مع المعنيين، موضحًا أنه لا مساس بثوابت الشريعية الإسلامية والمسيحية لكن المطلوب هو الشرح الصحيح للدين.  

 


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