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المرصد السورى: تأجيل بدء عملية الإجلاء من حلب والسبب غير واضح

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المرصد السورى: تأجيل بدء عملية الإجلاء من حلب والسبب غير واضح المرصد السورى: تأجيل بدء عملية الإجلاء من حلب والسبب غير واضح

> (رويترز)

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن عمليات الإجلاء من مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بشرق حلب تأجلت اليوم الأربعاء، لأسباب غير واضحة وهو ما يعطل تنفيذ اتفاق تستعيد بموجبه السيطرة على المنطقة.

 

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن إنه كان من المقرر أن تغادر المجموعة الأولى فى الخامسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) لكن لم يغادر أحد بعد مرور ساعة على هذا الموعد.

 

وقال شاهد من رويترز إن الحافلات التى جاءت لتنفيذ الإجلاء لم يتحرك أى منها إلى داخل الأحياء الشرقية للمدينة بحلول الساعة 6.15 صباحا بالتوقيت المحلى (0415 بتوقيت جرينتش).

 

كان مسؤول عسكرى بالتحالف الذى يدعم الرئيس السورى بشار الأسد قال إن من المقرر بدء الإجلاء فى الخامسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش).

 


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